Murió un joven de 24 años tras un ataque con arma blanca

En la madrugada de este sábado, alrededor de las 3:00, un joven de 24 años murió durante una pelea callejera, en la intersección de Gobernador Tello y Avenida Yrigoyen, a la altura de la estación de ferrocarril de la localidad de San Pedro.

Personal de SAME trasladó al joven hacia el hospital local con heridas de gravedad. Según informaron fuentes policiales, el ingreso al nosocomio se produjo con un paro cardiorrespiratorio producto de cortes profundos en el cuerpo ocasionados con el pico de una botella de vidrio rota. Los médicos no pudieron reanimarlo.

De acuerdo a las primeras pesquisas, la víctima, se habría enfrentado a golpes de puño con otro hombre en la vía pública. Durante la pelea, el agresor tomó una botella, la rompió y atacó al joven en varias oportunidades. Tras el hecho, el atacante se dio a la fuga con rumbo desconocido.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) de San Pedro y de la Brigada de Investigaciones, división Homicidios. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial, donde se le realizará la autopsia el próximo lunes.