Murió un joven de 24 años tras un ataque con arma blanca

La ciudad de San Pedro de Jujuy se encuentra conmocionada tras el crimen de un joven de 24 años durante un presunto intento de robo. La víctima fue atacada a puñaladas con una botella de vidrio rota y hasta el cierre de este matutino, las autoridades no descartaban la detención de dos personas presuntamente involucradas en el crimen.

Si bien el hecho gira en torno a un estricto hermetismo, este diario tomó conocimiento que ocurrió en la madrugada de este sábado en la intersección de la avenida Hipólito Irigoyen y la calle Gobernador Tello, a la altura de la estación de ferrocarril.

Fue en esas circunstancias que vecinos del sector alertaron telefónicamente a las autoridades sobre la presencia de una persona con herida sangrantes en la vía pública.

Personal del Same se constituyó de inmediato y constató que se trataba de un joven de 24 años que presentaba lesiones de gravedad, por lo que fue trasladado de urgencias al hospital “Guillermo Paterson”.

Si bien la víctima ingresó al nosocomio con signos vitales, falleció mientras era intervenida quirúrgicamente. El joven fue identificado por la Policía como Dante Rodrigo Rotondo.

El cuerpo fue trasladado a la morgue del Poder Judicial San Pedro y este miércoles se realizará la autopsia que determinará las causales del deceso.

Según informó una fuente consultada por este matutino, con el correr de las horas los investigadores establecieron que el joven salió de un local bailable y mientras transitaba por el sector, dos hombres lo interceptaron con el presunto fin de robarle.

En esas circunstancias, según la misma fuente, inició una pelea que concluyó cuando los inculpados atacaron con una botella de vidrio rota a la víctima, para luego escapar.

Efectivos del departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor en el lugar de los hechos y secuestró la botella utilizada durante la agresión.

Las autoridades trabajan en la identificación de los inculpados y hasta el cierre de este matutino, no descartan que se produzcan dos detenciones.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la División Homicidios de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.