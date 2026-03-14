Abra Pampa clama justicia por Alejandro Tolaba

La ciudad de Abra Pampa vivió una jornada marcada por el dolor, pero también por la fuerza de la unidad. El pasado jueves, desde las 19, vecinos y familiares se reunieron en la plaza central para marchar por las principales calles, reclamando justicia por Alejandro César Tolaba, un joven soldado argentino asesinado a puñaladas tras salir de un baile.

El recorrido estuvo acompañado por una multitud que se sumó de manera espontánea, reflejando la solidaridad frente a la tragedia. Entre los presentes se destacó la presencia de la madre de Cesia Reynada, quien también alzó su voz en busca de justicia. Los carteles con la consigna “Justicia para Alejandro” se multiplicaron, convirtiéndose en un clamor que atravesó generaciones y que interpeló directamente a las instituciones.

La comunidad de Abra Pampa dejó en claro que no se resigna. Exige verdad, condena y reparación. “El crimen de Alejandro no puede quedar reducido a una estadística ni a un expediente judicial. Su nombre representa una juventud truncada, una esperanza arrebatada y la necesidad urgente de que la justicia actúe con firmeza y transparencia”, expresó un vecino mientras sostenía un cartel.

La marcha fue más que un reclamo puntual. Se transformó en un pedido de seguridad, empatía, solidaridad y justicia. Con esta movilización, Abra Pampa demostró que la memoria se defiende en las calles, alzando la voz para hacerse escuchar, y que la unión de un pueblo puede ser la herramienta más poderosa contra la impunidad.

El pedido no es solo por Alejandro, sino por todos los niños, jóvenes y adultos que merecen vivir en un lugar donde la vida sea respetada y la justicia sea un derecho real, no una espera interminable.