Convocante feria medieval en barrio Mariano Moreno

Con una gran participación de público, se llevó a cabo la Feria Medieval en el Multiespacio Mariano Moreno, organizada por la asociación civil Pachamanga en conjunto con “Eventos Good”.

El evento contó con más de veinte stands temáticos que ofrecían diversos artículos inspirados en la época medieval, entre ellos espadas, dragones, coronas y cascos, además de propuestas gastronómicas para los asistentes.

También estuvieron presentes distintos cosplayers, quienes con elaborados trajes lograron transportar al público a tiempos de antaño. Entre los personajes se pudieron ver caballeros con armaduras, elfos con arcos y flechas y princesas con vistosos vestidos.

A lo largo de la jornada, los asistentes disfrutaron de distintos espectáculos y actividades, como malabares con fuego, búsqueda del tesoro, sorteos y presentaciones de artistas.

En diálogo con nuestro diario, Pablo Romero, uno de los organizadores, comentó: “Tuvimos un gran apoyo por parte de la comunidad, que siempre acompaña y comparte este tipo de eventos pensados para el disfrute de toda la familia”.

Además, invitó a seguir las redes sociales de la organización, donde se encuentra disponible contenido del evento y se anunciarán las próximas actividades, que estarán dedicadas a otras culturas.