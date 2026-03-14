Emotivo homenaje a Gabriela Alcoba en Casa Baca

El pasado viernes, en el Centro Cultural Mirentxu – Casa Baca, se llevó a cabo un momento cargado de emociones y nostalgia, con el arte en su máxima expresión. Durante la noche se inauguró la muestra visual “Mujeres”, en homenaje a la obra y legado de la artista jujeña Gabriela Alcoba.

Durante la apertura estuvieron presentes familiares y amigos, quienes acompañaron con alegría y emoción distintas intervenciones artísticas. Entre ellas se destacaron las presentaciones musicales de su hijo y de la reconocida artista Caro Escobar. Ambos cantaron y animaron a los presentes, generando un ambiente acogedor y alegre.

“Vinimos autoconvocadas las amigas y conocidas de nuestra queridísima Gabi Alcoba, que ya no está con nosotros en cuerpo presente, pero que está en un montón de otras formas. Creo que hoy eso quedó al descubierto”, destacó Escobar, quien con canciones como “Oración del remanso”, de Fandermole, logró que los presentes cantaran a pulmón.

La exposición busca reconocer la trayectoria de Alcoba, quien se destacó por su compromiso con el arte como herramienta de transformación social. A lo largo de su carrera se especializó en grabado y pintura, desarrollando una obra profundamente vinculada a temáticas sociales como los derechos de las infancias, el rol de las mujeres y el bienestar comunitario.

Entre sus trabajos más recordados se encuentran diversas intervenciones artísticas en el Hospital de Niños Héctor Quintana, donde plasmó una mirada sensible y social sobre la niñez y la adolescencia. Además, impulsó proyectos de murales participativos en distintos barrios de la ciudad, promoviendo la participación comunitaria a través del arte.

La muestra estará abierta durante todo el mes como parte de las actividades en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. La entrada es libre y gratuita.