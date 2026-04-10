Sustraía bienes de una casa y fue reducido por el damnificado

Un joven fue detenido tras ingresar a un domicilio y ser sorprendido in fraganti por el propietario cuando sustraía un televisor, en la ciudad de Perico.

Según fuentes consultadas por este matutino, el hecho se registró el pasado jueves alrededor de las 1 sobre un tramo del pasaje Misiones del barrio San Miguel.

Fue en esas circunstancias que un joven de 25 años ingresó en un domicilio y mientras sustraía un televisor de 50 pulgadas, fue sorprendido por el propietario del inmueble.

El inculpado arrojó el aparato electrónico e intentó emprender la fuga. Sin embargo, el damnificado (40) lo interceptó y logró reducirlo tras un forcejeo.

De manera inmediata alertó a las autoridades y una comisión de efectivos policiales se constituyó en el lugar, donde aprehendió al malviviente.

El damnificado manifestó a los efectivos que al regresar a su domicilio, se percató que la puerta estaba abierta y sorprendió al inculpado sustrayendo bienes. También agregó que el televisor se rompió, cuando el protagonista lo arrojó para intentar escapar.

Posteriormente el inculpado fue trasladado a la Seccional 58°, donde quedó alojado a disposición de la Justicia. Mientras que el damnificado radicó la correspondiente denuncia.

Por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial.