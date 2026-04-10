Hoy y mañana 49° Festival del choclo y el folclore

DANIEL SALAS

Hoy y mañana en Maimará se realizará el 49° Festival del choclo y el folclore, la convocatoria musical y gastronómica más importante de la región, y de revalorización de las costumbres, organizado por el municipio administrado por Susana Prieto.

Esta tarde a las 19.30 en calle Lavalle entre avenida Belgrano y San Martín se inaugurará la nueva edición con un acto protocolar encabezado por la intendente junto al diputado provincial Carlos Haquim; los secretarios de Cultura y de Turismo municipal, Pablo López y Luis Zerpa respectivamente; los fundadores de la convocatoria Jorge Quispe y Carlos Aparicio, e invitados.

A la vez se habilitará la Feria gastronómica del festival, donde las cocineras populares ofrecerán elaboraciones con maíz: humitas; pastel de choclo; choclo con queso de cabra; tamales; empanadas de choclo; asado de cordero con choclo, papas y queso, y demás.

Asimismo se abrirá el Museo del Festival del choclo y el folclore, en el salón del Centro vecinal, donde se podrá observar fotografías, afiches promocionales, recordatorios, escritos, entradas, souvenirs y demás objetos relacionados con las ediciones de la celebración popular.

Desde allí, las autoridades e invitados se dirigirán al Tinglado municipal donde iniciará el espectáculo sobre el escenario que lleva el nombre de los creadores de la zamba "La maimareña": Washington Villagarcía y los hermanos Jorge y Rolando Giménez.

En el estarán Joaquín Sosa, Las cuatro cuerdas, Alma chaqueña, Copleros, Canto del alma, Wara Calpanchay, Kimsa Juy, Las voces del totorayoc, entre otros; además de cuerpos de danzas nativas, extendiendo el espectáculo hasta las 5.30 de la madrugada.

Mañana el festival se reiniciará a las 11 en el mismo lugar, la segunda jornada será oportuna para que la familia pueda concurrir a disfrutar del folclore tradicional y degustar las exquisitas comidas que ofrecerán las instituciones del pueblo, en la noche de hoy y durante el mediodía y la tarde de mañana.

En el escenario estarán La sonora imbatible, Tunay, La huella folk, Los hermanitos Quiquiza, Ser del tiempo, Chicho Humacata, Marka Supay, El ogrito Federico, Grupo Santa Cruz, Alvarito Poclava, y Cristian y su grupo Revelación.