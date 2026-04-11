Dos hábitos diarios ayudan a dormir mejor y reducen el estrés

Cualquier actividad o hábito que haga que desconectemos de los problemas cotidianos mejora la calidad de vida: hacer lo que nos gusta puede ayudarnos a descubrir nuestro verdadero yo, aliviar el estrés y promover el desarrollo de la creatividad.

La práctica de cualquier hobbie con frecuencia puede reducir los niveles de estrés, ansiedad y depresión, al mismo tiempo que mejora la salud mental y el bienestar general de las personas.

Sea cual sea, la actividad nos sirve como terapia, aumenta la autoestima y nos desconecta de la rutina diaria además de que puede ayudarnos a combatir síntomas depresivos y ansiosos.

Ahora, un reciente estudio de la Universidad de Cardiff, Reino Unido, determinó que coser o tejer ayuda a dormir mejor, reduce el estrés, controla la ansiedad y es extraordinariamente beneficioso para la salud.

Según los científicos, el acto de coser no sólo implica una actividad a base de movimientos mecánicos, sino que también pone a trabajar el cerebro de una manera significativa.

Al mover las manos, tanto para coser como para tejer, estamos activando de forma permanente los neurotransmisores encargados de que las neuronas estén en forma y conectadas. El informe determinó que coser o tejer son terapias que obligan a la concentración total, mantienen el interés por la actividad, ayudan a que la mente esté dinámica y a que encontremos la paz mental mientras lo hacemos. También, la costura o tejido requieren de movimientos pequeños y precisos que mejoran la coordinación de músculos, huesos y nervios y fortalecen los dedos de las manos.

Controla la ansiedad y reduce el estrés

A pesar de que coser y tejer tienen múltiples beneficios psicológicos, los investigadores también revelaron que estas actividades contienen muchas ventajas físicas. Según los especialistas, provocan un estado de bienestar similar al de la meditación ya que podemos apartar nuestros problemas cotidianos y enfocarnos en el presente. Aquí, el estrés se reduce o desaparece al igual que la ansiedad.

La costura y el tejido son la repetición de acciones que deben aprenderse y perfeccionarse. Y para mejorar, hay que concentrarse y practicar la paciencia. Cuando se domina la técnica, comienzan a verse resultados o se consigue el objetivo, se fomenta el orgullo y la satisfacción de haber creado algo de la nada, con nuestras manos.

El estado general de relax que provoca la costura beneficia a nuestro sistema cardiovascular lo que reduce la presión arterial. Este pasatiempo tiene un gran número de seguidores y compartir esta afición nos conecta. La costura o el tejido no solo son actividades individuales, sino que también pueden ser una fuente de conexión y comunidad.

Las personas que comparten el interés por la costura se reúnen en talleres, clases y eventos, creando una red de apoyo y amistad, donde pueden intercambiar ideas, técnicas y experiencias.