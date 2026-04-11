A 56 años del hito histórico: cuando Sandro conquistó el Madison Square Garden y emocionó al mundo

Eran las 20:30 del 11 de abril de 1970 en Nueva York cuando los acordes de Tengo rompieron el silencio en el Madison Square Garden. Sandro, nacido como Roberto Sánchez, hacía su entrada triunfal al escenario del Felt Forum. Detrás del ídolo había cansancio, un resfrío a cuestas y el rigor de un largo viaje, pero nada de eso se tradujo en el show: cinco mil fanáticas enloquecidas en Manhattan y más de 250 millones de espectadores en 14 países siguieron cada gesto del argentino, gracias a una transmisión satelital sin precedentes para la época.

La presentación estuvo a la altura del acontecimiento. El locutor que lo anunció fue nada menos que Cacho Fontana, leyenda de la radio argentina, quien cruzó el continente para ser el maestro de ceremonias. “Una de las personalidades más importantes y avasallantes de este tiempo. Señoras y señores, con la orquesta conducida por el maestro Jorge López Ruiz, aquí está el ídolo de América: ¡Sandro!”, arengó Fontana. El cantante venía de rodar Muchacho en Tigre, con una congestión por el frío, y apenas había hablado con nadie en los días previos en el Hotel Americana. Pero a la hora de salir a escena, el profesionalismo pudo más.

El concierto fue un vendaval. Los gritos ensordecedores obligaron a Sandro a pedir calma antes del segundo tema. Rosa Rosa, Quiero llenarme de ti, Dame el fuego de tu amor, Porque yo te amo y dos canciones nuevas –Se te nota y Te quiero tanto amada mía– hicieron vibrar al público. Con tres cambios de vestuario (un saco de shantung de seda natural violeta y un smoking blanco, entre ellos), el recital duró una hora y media y cerró con Guitarras al viento. El operativo de seguridad incluyó a bomberos y policía de Nueva York, reforzado por los reiterados desbordes femeninos.

El éxito fue rotundo. La prensa estadounidense lo bautizó como “El Tom Jones latino” y Sandro consolidó su carrera internacional, regresando a Estados Unidos en 1971, 1976 y 1977. Sin embargo, el ídolo mantuvo la humildad: “No me siento un ídolo sino un cantante de moda”, dijo días después a su regreso en el aeropuerto de Ezeiza. Y ante el micrófono de Fontana, que lo esperó desde las 11 de la mañana para una entrevista en Radiolandia, soltó una frase que sintetiza aquella hazaña: “¿Y qué querés que te diga? ¡Aquí es donde mueren las palabras!”.

Horas después del show, ante el periodista Samuel Chiche Gelblung de la revista Gente, Sandro confesó emocionado: “Estoy terriblemente feliz. ¿Qué más podés pedirle a la vida que esta felicidad? ¿Qué más podés pedir si fuiste vos el elegido entre millones para tenerlo todo y conseguir todo?”. A 55 años de aquella noche, el eco de esas palabras sigue vibrando en la historia de la música latinoamericana.