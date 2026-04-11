Camión de caudales volcó en el acceso norte

Pasadas las 9 de hoy, la guardia de prevención de la Seccional 40 recibió un llamado telefónico alertando sobre un siniestro vial en el acceso norte de la ciudad de Fraile Pintado. Personal policial fue comisionado de inmediato al kilómetro 1.230 de la ruta, donde constató la veracidad del hecho. En el lugar, a un costado de la calzada y entre pastizales, se hallaba volcado un camión de caudales perteneciente a la empresa Prosegur.

En el sitio ya se encontraba personal del nosocomio local, que procedió al traslado de dos trabajadores de la empresa. Se trata de un hombre de 45 años, domiciliado en la ciudad de Salta Capital, quien se desempeñaba como custodio, y otro de 53 años, también oriundo de Salta, que cumplía funciones como portavalor.

Al entrevistar al chofer del camión, este manifestó que un desperfecto mecánico le hizo perder el control del rodado, lo que derivó en el vuelco. El ayudante fiscal de turno, Dr. Mariano Medina, fue interiorizado de la situación y dispuso el resguardo y preservación del lugar del hecho para evitar la alteración de elementos de interés criminalístico. Además, ordenó mantener consigna policial en el sitio hasta que el vehículo sea retirado en presencia de un testigo de la empresa Prosegur.

Posteriormente, personal policial verificó el estado de salud de los involucrados. El custodio de 45 años presenta una herida cortante en la cabeza, que requirió diez puntos de sutura, y se encuentra estable. En tanto, el portavalor de 53 años permanece internado en el Hospital Oscar Orías con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano (TEC), una herida cortante y pérdida de conocimiento.

En el lugar del siniestro aún permanece el conductor del camión, a la espera de las directivas judiciales y de la empresa.