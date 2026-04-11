Fijaron fecha para el inicio del juicio por Loan: las tres claves de un debate esperado

Finalmente este sábado el Tribunal Oral Federal de Corrientes fijó fecha para el inicio del juicio por el caso Loan Peña, a partir del 16 de junio de próximo.

Los jueces Fermín Ceroleni, Eduardo Belforte y Simón Bracco definieron una serie de pautas para el orden del debate, que genera expectativa por el alcance nacional de la desaparición del niño de la localidad correntina de 9 de Julio.

Tres pautas claves

-El juicio iniciará el martes 16 de junio a las 9 y se realizará en la sala de audiencia del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Corrientes.

-Las audiencias se realizarán alternadamente los martes, miércoles y jueves, y a la semana siguiente, miércoles y jueves.

-Todo será público: el ingreso del público a la sala de debate estará supeditado a la capacidad del lugar, pero habrá transmisión en vivo por YouTube.

Gran expectativa

La decisión del Tribunal de fijar fecha de inicio para el juicio de Loan fue oficializada en una resolución de 21 puntos que se notificó este sábado a las partes que intervendrán en el proceso.

Allí asumen protagonismo la querella presentada por los padres del niño, María Noguera y José Peña, la Fiscalía Federal a cargo de Carlos Schaefer y la adjunta Tamara Pourcel, así como las defensas de los 17 imputados, siete de los cuales van a debate por sustracción y ocultamiento y otros 10, por el encubrimiento del caso.