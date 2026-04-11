“Motochorro” agredió a una mujer para asaltarla y se fugó

"Motochorro" agredió físicamente a una mujer para robarle el teléfono celular en el barrio Almirante Brown de la capital provincial y luego se dio a la fuga junto a su cómplice que lo esperaba en un vehículo. La víctima denunció la sustracción en la Dirección General de Investigaciones de la Policía.

El ilícito ocurrió días pasados por la tarde, cuando la denunciante caminaba por la avenida Párroco Marshke del mencionado sector barrial capitalino.

En ese contexto, alrededor de las 17.30 mientras la transeúnte se desplazaba por las inmediaciones de la intersección con la calle Cuyo, fue abordada por un hombre.

Fue entonces que el sospechoso la sujetó para quitarle sus pertenencias y la mujer se resistió, por lo cual comenzaron a forcejear. Así fue cómo el inculpado la tiró al suelo, le robó el teléfono celular y luego salió corriendo hasta donde lo esperaba su cómplice en una moto para darse a la fuga.

Tras el asalto, la mujer pudo restablecerse con la ayuda de transeúntes y se dirigió a la Dirección General de Investigaciones para realizar la denuncia por la sustracción del dispositivo. Además, desde la dependencia policial notificaron lo ocurrido al ayudante fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA), quien solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad de los alrededores del escenario del hecho, para poder individualizar a los sospechosos.