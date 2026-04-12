Volcó un camión de caudales y dejó dos hombres heridos

Dos hombres que iban a bordo de un camión de caudales sufrieron heridas tras el vuelco ocurrido en la ruta nacional N° 34, a la altura del acceso norte a la localidad de Fraile Pintado. Si bien los lesionados fueron internados en el hospital "Oscar Orías" de Libertador, ambos se encuentran fuera de peligro. De acuerdo a la información policial, una falla mecánica habría sido lo que provocó que el chofer perdiera el control.

El siniestro vial fue alertado a las autoridades policiales alrededor de las 9.20 de ayer, por lo cual una comisión de la Seccional 40° de Fraile Pintado se constituyó en el kilómetro 1.230, a la altura del acceso norte de la mencionada localidad.

Una vez en el lugar del incidente, ya se encontraba el personal del Same asistiendo a dos heridos, hombres de 45 y 53 años, los cuales fueron trasladados fuera de peligro al hospital "Oscar Orías" de la ciudad de Libertador General San Martín, para una mejor atención.

De esta manera, en el nosocomio mencionado el lesionado de 45 presentaba una herida cortante en un sector de la cabeza, mientras que el de 53 fue diagnosticado con traumatismo encéfalo craneal (TEC), además de una herida cortante y la pérdida del conocimiento luego recuperado. A raíz de lo diagnosticado permanecieron internados en observación.

Por otro lado, con respecto al vehículo de color amarillo, perteneciente a la conocida empresa encargada de transportar y custodiar dinero de empresas y entidades financieras, se encontraba volcado en su sector izquierdo entre los pastizales cercanos a la ruta nacional N° 34.

En el escenario del siniestro, los efectivos policiales se entrevistaron con el chofer, quien resultó ileso, y les refirió que habría tenido un desperfecto mecánico mientras circulaba, por lo cual perdió el control del rodado y volcó.

Tras esto, los uniformados se pusieron en contacto con el ayudante fiscal de turno del Ministerio Público de la Acusación (MPA), a quien se notificó el siniestro ocurrido. Luego, el agente fiscal dispuso que se resguarde y preserve el lugar del hecho para evitar que sean alterados los elementos de interés para el personal de Criminalística enviados para el peritaje de rigor. El mismo va a permitir que se conozcan las causales del incidente vial que dejó a dos hombres heridos. Finalmente, también fue dispuesta una consiga policial hasta que el camión sea retirado.