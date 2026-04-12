11°
12 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

LIGA PROFESIONAL
básquet
Enduro
Rally
HistoLetras
San Pedro de Jujuy
Barrio San Francisco de Álava
La opinión
Fraile Pintado
LIGA PROFESIONAL
básquet
Enduro
Rally
HistoLetras
San Pedro de Jujuy
Barrio San Francisco de Álava
La opinión
Fraile Pintado

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Fraile Pintado

Un hombre herido tras siniestro

El impacto entre dos vehículos generó demoras en el tránsito.

Domingo, 12 de abril de 2026 00:02
ESCENARIO | DONDE SE REGISTRÓ EL HECHO.

Un hombre de 40 años sufrio una fractura en el brazo izquierdo luego de protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer, alrededor de las 18 en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del puente Río Negro II de la ciudad de Fraile Pintado.

En esas circunstancias, dos personas circulaban a bordo de un vehículo marca Renault Duster y por causas que se tratan de establecer, impactó contra un VW Suran, conducido por una mujer de 42 años.

A raíz del violento impacto, el hombre resultó herido y tuvo que ser examinado por el personal del Same y trasladado a la guardia del hospital "Oscar Orias" de la ciudad de Libertador General San Martín.

Los efectivos de la Seccional 40º de la ciudad de Fraile Pintado quedaron a cargo de las actuaciones complementarias y efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia a los conductores, arrojando como resultado negativo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD