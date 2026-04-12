Un hombre herido tras siniestro

Un hombre de 40 años sufrio una fractura en el brazo izquierdo luego de protagonizar un siniestro vial.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró ayer, alrededor de las 18 en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del puente Río Negro II de la ciudad de Fraile Pintado.

En esas circunstancias, dos personas circulaban a bordo de un vehículo marca Renault Duster y por causas que se tratan de establecer, impactó contra un VW Suran, conducido por una mujer de 42 años.

A raíz del violento impacto, el hombre resultó herido y tuvo que ser examinado por el personal del Same y trasladado a la guardia del hospital "Oscar Orias" de la ciudad de Libertador General San Martín.

Los efectivos de la Seccional 40º de la ciudad de Fraile Pintado quedaron a cargo de las actuaciones complementarias y efectivos de Seguridad Vial realizaron el test de alcoholemia a los conductores, arrojando como resultado negativo.