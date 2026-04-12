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Barrio San Francisco de Álava

Hacía fila en un comedor y apuñaló a un comensal

La víctima tuvo que ser hospitalizada y continúa internada.

Domingo, 12 de abril de 2026 00:00
SUBCOMISARÍA | INTERVINO EN EL HECHO.

Una discusión entre dos hombres en un comedor, terminó con uno de ellos gravemente herido en la zona abdominal y el protagonista intensamente buscado por los efectivos.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró días atrás en un comedor ubicado en el barrio San Francisco de Álava de la capital jujeña.

En esas circunstancias, un grupo de personas se encontraba haciendo fila para recibir un plato de comida y dos hombres iniciaron una acalorada discusión, que terminó cuando uno de ellos extrajo entre sus prendas de vestir un arma blanca y atacó a su contricante.

A raíz del violento hecho, la víctima sufrió una profunda herida cortante, lo que le provocó sangrado y los testigos alertaron inmediatamente al sistema de emergencia Same 107.

El hombre protagonista del hecho, que ya fue identificado, huyó del lugar y era intensamente buscado.

Los efectivos de la Subcomisaría del barrio San Francisco de Álava se hicieron presentes en el lugar y luego de tomar conocimiento del violento incidente, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien solicitó la inmediata detención del sujeto armado.

Los efectivos además tomaron conocimiento que no es la primera vez que el irascible sujeto protagoniza violentos episodios en el comedor y varias personas le tienen miedo.

Por disposición del representante fiscal, las actuaciones complementarias quedaron a cargo de los efectivos de la Subcomisaría del mencionado sector barrial.

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