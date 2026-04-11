Se vive hoy la 2º fecha del Campeonato NOA

Desde las 8 comienza a desarrollarse la segunda fecha del Campeonato del NOA de enduro en el circuito de La Almona en todas las categorías. La organización está a cargo de La Almona Team y habrá más de 150 motos en acción.

Un buen marco tendrá la jornada del certamen que desde ayer ya se comenzó a vivir con las categorías infantiles A, B, C D, y las camicletas, en el sector del súper prime que se diagramó para que el público pueda también disfrutar del pasar de las máquinas con un circuito técnico y que posee sectores de cross.

Para hoy, se anunció que a las 8 habilitan parque cerrado hasta las 8.45, a las 9 comienzan a salir los de categoría gran turismo, master promo, principiantes, todos darán tres vueltas al circuito, luego será el turno de la segunda tanda que tendrá la habilitación del parque cerrado desde las 10 hasta 10.45, partir a surcar la pista a las 11 los de junior B, master C, master D, promocionales, todos van a dar dos vueltas.

A las 13.30 corren los de las categorías senior, tres vueltas, senior B, junior A, master A, master B, todos van a dar dos vueltas.

Por otro lado, Martín Buitrago, integrante de La Almona Team, agradeció el acompañamiento y apoyo del Gobierno de la provincia a través de la Secretaría de Deportes en la logística y donativo de premios.