Masiva jornada deportiva en Multiespacio “El Alto”

Diversas actividades en el marco del Día Internacional de la Actividad Física a cargo de la Dirección de Deportes, Distrito Alto Comedero, de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy. La jornada contó con un buen marco en el predio "El Alto".

Si bien fue el 6 de abril, ayer se cumplió con la última actividad cerrando una semana diferente en la cual "sostenemos que hacer deporte es sinónimo de salud", contó Benicio Ruiz, actual director de Deportes en la mencionada zona agregando "para nosotros todo el año es el día de la actividad física".

Con la presencia del Móvil Gym "el sábado frío y por momentos con algo de llovizna, fue movido, cargado de energía por los diferentes ritmos que los profesores con mucha música, estamos convencidos que el deporte salva, ayuda, es sinónimo de salud".

Y nada mejor que celebrarlo con deporte "algo que desde el municipio a través de nuestro Intendente Raúl Jorge implementamos hace mucho tiempo, dándole la posibilidad a todos los vecinos de realizar cualquier disciplina deportiva para todas las edades, desde los más pequeños hasta los adultos mayores".

Ruiz, recalcó el acompañamiento constante "del secretario de Desarrollo Humano, Rodrigo Altea, que siempre dice presente en cada actividad deportiva, recreativa, social que realizamos en todas la zona de Alto Comedero, lo mismo que el director General de Deportes, Gustavo Hiruela".

Sin dudas desde que se construyó el tinglado del polideportivo se logró cumplir con creces con los objetivos, ya que "la gente de aquí se adueñó del Multiespacio El Alto, todos los días está, colmado de chicos, jóvenes, grandes, siempre con la posibilidad de practicar un deporte que pone a disposición el municipio".

Por otro lado, contó que "ya estamos poniendo en marcha todas las disciplinas deportivas que tenemos para ofrecerle a nuestros vecinos, totalmente gratuita, para todas las edades, por lo que se pueden acercar al área deportes de la Delegación Municipal de lunes a viernes de 7 a 13 y por la tarde a partir de las 17.30".

Ayer comenzó el Apertura de Newcom, sin embargo recién el sábado 25 del corriente mes en las canchas del Multiespacio "El Alto" se realizará el acto inaugural de manera formal "tenemos alrededor de 30 equipos entre las diferentes categorías, desde +40 años tanto en damas como modalidad mixta", finalizó Benicio Ruiz, director de Deportes, Distrito Alto Comedero, de la comuna capitalina.