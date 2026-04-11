Tras un escandaloso sábado Gimnasia visita al “sojero”

Luego de una jornada marcada por la tensión y la incertidumbre en el Aeropuerto "Horacio Guzmán", la delegación de Gimnasia y Esgrima logró finalmente emprender viaje hacia Buenos Aires durante la tarde-noche ayer. Sin embargo, el grupo partió con una ausencia de peso: el defensor Emiliano Endrizzi, protagonista del incidente que paralizó la terminal aérea, quien hasta anoche permanecía demorado en la provincia.

El cronograma original de la delegación "albiceleste" voló por los aires pasado el mediodía, cuando el lateral fue retirado esposado de una aeronave de Flybondi tras activar un protocolo de amenaza de bomba. La "broma" o comentario del futbolista no solo demoró al equipo, sino que generó un colapsado operativo que afectó a más de mil pasajeros.

Tras los inexplicables hechos, el equipo de Hernán Pellerano deberá dar vuelta la página de forma inmediata para enfocarse exclusivamente en lo deportivo. Esta tarde, a partir de las 16, el "lobo" visitará a Agropecuario de Carlos Casares por la fecha 9 de la Primera Nacional, en un duelo clave donde deberá demostrar carácter para sobreponerse a un sábado tan inédito como surrealista.

Analizan una rescisión

WALTER MORALES | PRESIDENTE DE GIMNASIA Y ESGRIMA DE JUJUY.

La paciencia de la dirigencia de Gimnasia y Esgrima, encabezada por Walter Morales, parece haber llegado a su límites con estas cuestiones tan delicadas. Tras el caos generado por el lateral izquierdo Emiliano Endrizzi, ayer, el club de calle Humahuaca no tardó en marcar una postura tajante para despegarse del escándalo que recorrió los medios nacionales.

En un documento oficial difundido durante la tarde, la institución fue clara: lo ocurrido fue una “manifestación de carácter estrictamente individual”, ajena a los valores y la conducta que promueve el club. El mandamás “albiceleste” enfatizó que el contexto de seguridad aeroportuaria actual no admite este tipo de “bromas”, especialmente cuando el jugador se encuentra en funciones oficiales representando a la provincia. Fuentes cercanas a la Comisión Directiva confirmaron que ya se han dado las siguientes instrucciones al cuerpo legal del club: Suspensión inmediata:

El jugador quedó apartado de la delegación (de hecho, hasta anoche seguía demorado en Jujuy). El club analiza la cláusula de rescisión unilateral por “incumplimiento grave de las normas de conducta”. El daño a la imagen del club y el perjuicio económico causado por la demora del vuelo son los argumentos principales. Colaboración judicial: Gimnasia se puso a entera disposición de la Justicia y de la PSA para aportar cualquier dato que ayude a la investigación penal iniciada contra el futbolista que supo jugar también en Instituto de Córdoba.