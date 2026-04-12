12 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Virgen de Cuchillaco
floricultura
bullying
Turismo en Jujuy
Legisladora Daniela Vélez
Maimara
Centro de Empleados de Comercio de Jujuy
Ley de Financiamiento Universitario
Estados Unidos
El tiempo en Jujuy
Virgen de Cuchillaco
floricultura
bullying
Turismo en Jujuy
Legisladora Daniela Vélez
Maimara
Centro de Empleados de Comercio de Jujuy
Ley de Financiamiento Universitario
Estados Unidos
El tiempo en Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Informacion General

Invitan a sumarse a Taller coral

Se dictará en el Colegio de Ingenieros de Jujuy.

Domingo, 12 de abril de 2026 00:00

El Colegio de Ingenieros de Jujuy dio a conocer la apertura de su Taller Coral, una propuesta cultural destinada a promover el encuentro, la expresión artística y la integración a través de la música.

El espacio estará a cargo de la profesora Isolda Sánchez de Bidondo, y está abierto a todo público, sin necesidad de contar con experiencia previa, invitando a vivir la experiencia del canto coral en un ámbito participativo y formativo.

El taller se desarrollará los días martes y jueves, de 18 a 20, en el salón institucional ubicado en calle Belgrano N° 969.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información al teléfono 388 5146446.

"Invitamos a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca fortalecer los vínculos sociales y fomentar la cultura en la provincia", expresaron finalmente desde la institución.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD