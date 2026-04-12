Invitan a sumarse a Taller coral

El Colegio de Ingenieros de Jujuy dio a conocer la apertura de su Taller Coral, una propuesta cultural destinada a promover el encuentro, la expresión artística y la integración a través de la música.

El espacio estará a cargo de la profesora Isolda Sánchez de Bidondo, y está abierto a todo público, sin necesidad de contar con experiencia previa, invitando a vivir la experiencia del canto coral en un ámbito participativo y formativo.

El taller se desarrollará los días martes y jueves, de 18 a 20, en el salón institucional ubicado en calle Belgrano N° 969.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información al teléfono 388 5146446.

"Invitamos a la comunidad a sumarse a esta iniciativa que busca fortalecer los vínculos sociales y fomentar la cultura en la provincia", expresaron finalmente desde la institución.