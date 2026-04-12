Adiunju definió el plan de lucha en asamblea extraordinaria

A más de 170 días del incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, gremios docentes de todo el país, unifican medidas para las próximas semanas. Entre ellos Adiunju, luego de la una asamblea extraordinaria, definió una serie de actividades en el marco del plan de lucha en concordancia con las directivas de Conadu Histórica a nivel nacional.

En una nueva asamblea extraordinaria, el gremio que nuclea a los docentes e investigadores de la Universidad Nacional de Jujuy, se resolvieron las siguientes medidas para la semana del 13 al 21 de abril.

En este marco se realizará un evento cultural para pedir por la Ley de Financiamiento Universitario; también se dispondrá organizar una clase pública sobre el desfinanciamiento universitario.

En la segunda semana del 27 de abril en adelante, el gremio invitará a una nueva clase publica y abierta sobre la guerra. Además se harán jornadas de visibilización circulando por las aulas con carteles y volantes que incluyan la convocatoria dirigida a otros gremios y a estudiantes. En tanto se realizarán actividades permanentemente.

Elecciones

Durante el encuentro también se realizó la conformación de la Junta Electoral para las elecciones en el gremio. Los miembros titulares son Virginia Gareca, María Eugenia Calvó y Fadel Emilio Temer. Los suplentes: Natalia Aramayo y Ceferino Alberto Zerpa.

El fallo

La Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó el pasado 31 de marzo que el gobierno nacional deberá ejecutar inmediatamente la Ley de Financiamiento Educativo Universitaria y Recomposición del Salario Docente.

En un fallo que considera "poco serios" los agravios del Estado Nacional respecto a la medida cautelar interpuesta por el CIN, los jueces de la Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenaron "el cumplimiento inmediato de dos de las normas de la ley 27.795, en particular, los artículos 5 y 6, primer párrafo, los cuales se refieren a la actualización de los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas entre el período 1/12/2023 hasta la sanción de la ley y la recomposición de todos los programas de becas del estudiantado".

De esta manera, la Cámara ratificó lo resuelto en primera instancia por el juez de grado Enrique Cormick, e hizo lugar a la medida cautelar solicitada por el CIN y universidades nacionales para que se ejecute inmediatamente la ley y, de esta manera, se recompongan los salarios del personal y los montos asignados a becas estudiantiles.