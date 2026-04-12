Municipio de Maimará pide un terreno fiscal

El bloque Primero Jujuy en Diputados presentó un proyecto de ley de Autorización de donación de un inmueble en favor de la Municipalidad de Maimará, que en la sesión del jueves último tomó estado parlamentario pasando a la Comisión de Asuntos institucionales para su estudio.

La finalidad del mismo es promover la autorización al Ejecutivo provincial a transferir en propiedad y a título de donación al municipio maimareño. El inmueble individualizado como Padrón I4036, Manzana 22, Parcela 7-G ubicado en la intersección de avenida Belgrano y Ernesto Padilla, cuyo titular de dominio es el Estado provincial. Carlos Haquim y Alicia Sosa, diputados integrantes de dicho bloque, fundamentan el proyecto justificando la necesidad de la municipalidad en contar con nuevos y mayores espacios para la construcción y funcionamiento de oficinas administrativas y para el desarrollo de actividades turísticas, sociales, deportivas y culturales.

"El crecimiento poblacional, turístico y administrative del municipio conlleva la búsqueda de sitios en donde poder expandir y desarrollar sus funciones", señalan en el proyecto. Actualmente, en el predio que pertenece al Estado provincial están alojados vehículos de la Dirección Provincial de Recursos Hídricos y una gran superficie del mismo se encuentra sin uso, por Io que la transferencia de la propiedad no implicará que la repartición deba mudar sus vehículos, siendo viable que permanezcan en un sector delimitado.

Luego aclaran que la disposición se enmarca en la pública y notoria utilidad que la municipalidad otorgaría al predio, los beneficios para la comunidad en su conjunto, partiendo del uso mínimo y parcial que el Estado provincial realiza del inmueble.

Además remarcan que la transferencia de dominio requiere la autorización de la Legislatura conforme Io prevé el artículo 145 inciso 37 de la Constitución de Jujuy por Io que solicitaron a la vez, el acompañamiento para su aprobación.

En marzo pasado la intendente de Maimará, Susana Prieto envió al presidente del bloque Primero Jujuy, Carlos Haquim, una nota exponiendo la necesidad en disponer de dicho inmueble y solicitándole su intervención desde su banca.

La solicitud se debe a que el municipio "pasó de ser comisión municipal a municipalidad y por consiguiente tiene más envergadura y funcionamiento de mayor número de áreas dependientes de esta institución. Así también se incrementó la población llevando a un mayor número de actividades, tanto culturales, turísticas, sociales, deportivas y hasta eventos de gran concurrencia".

Y le aclara que "la utilización eventual que realiza la Dirección de Recursos Hídricos no se vería afectada, ni imposibilitada de continuar accediendo al predio".