Celebración por la Virgen de Cuchillaco

DANIEL SALAS
Esta noche alrededor de las 22 los humahuaqueños recibirán a la Virgen de Copacabana de Cuchillaco para ser bendecidos y protegidos mientras permanezca en la iglesia Catedral donde esperará a todos sus feligreses y devotos.
Ayer al santuario de la venerada (a unos 24 kilómetros de Humahuaca), llegaron más de 3 mil personas entre fieles, familias, devotos, sikureros y promesantes para acompañarla durante la noche y en la madrugada regresar con ella al pueblo.
Durante todo el sábado el largo y agotador camino de montaña estuvo transitado, la mayoría llegó hasta abra Colorada en vehículo y desde allí peregrinó hasta el paraje donde sólo para la fiesta de la Virgen hay gente, el resto del año no vive nadie allí.
Con los sonidos de los sikuris despertaron en sus carpas los peregrinos, la jornada soleada fue cálida por un permanente viento algo fresco y a la pequeña capilla permanentemente llegó la feligresía a tomar la bendición (recibidos por el promesante Ricardo Colqui) y reencontrarse con la sagrada imagen.
Con ella estuvieron en todo momento los amitos Justo Juez y San Francisco, además de la Virgen de la Candelaria (la peregrina), la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana del barrio La Candelaria.
Después del mediodía llegaron las bandas de sikuris humahuaqueñas, de Maimará, Tilcara, San Salvador de Jujuy y demás poblados, ingresando de rodillas a la capilla donde les dio la bienvenida la esclava Belén Vargas.
La intendente Karina Paniagua también peregrinó ayer, saludó a la esclava Sara Benicio (de 70 años de edad) y donó para la capilla un mantel para el altar, fue bendecido por al párroco David Bazán, quien ofició la misa de las 16 y posteriormente se realizó el Vía Crucis.
Hoy a las 7 la sagrada imagen partirá desde Cuchillaco acompañada por más de 35 bandas de sikuris y devotos, la peregrinación será lenta debido al camino de montaña (sobre peñas y tramos de precipicio). El próximo domingo peregrinará a Tumbaya.