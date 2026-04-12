Celebración por la Virgen de Cuchillaco

DANIEL SALAS

Esta noche alrededor de las 22 los humahuaqueños recibirán a la Virgen de Copacabana de Cuchillaco para ser bendecidos y protegidos mientras permanezca en la iglesia Catedral donde esperará a todos sus feligreses y devotos.

PRESENTE | SIKURIS DE LA BANDA MONSEÑOR MARQUES BERNAL - LOS OMAGUACAS

Ayer al santuario de la venerada (a unos 24 kilómetros de Humahuaca), llegaron más de 3 mil personas entre fieles, familias, devotos, sikureros y promesantes para acompañarla durante la noche y en la madrugada regresar con ella al pueblo.

Durante todo el sábado el largo y agotador camino de montaña estuvo transitado, la mayoría llegó hasta abra Colorada en vehículo y desde allí peregrinó hasta el paraje donde sólo para la fiesta de la Virgen hay gente, el resto del año no vive nadie allí.

PEDIDO | SAMILANTES MUJERES DE RODILLAS ANTE LA VENERADA.

Con los sonidos de los sikuris despertaron en sus carpas los peregrinos, la jornada soleada fue cálida por un permanente viento algo fresco y a la pequeña capilla permanentemente llegó la feligresía a tomar la bendición (recibidos por el promesante Ricardo Colqui) y reencontrarse con la sagrada imagen.

VIRGEN PEREGRINA DE LA CANDELARIA

Con ella estuvieron en todo momento los amitos Justo Juez y San Francisco, además de la Virgen de la Candelaria (la peregrina), la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana del barrio La Candelaria.

DONACIÓN | BAZÁN BENDICE EL MANTEL DONADO POR KARINA PANIAGUA.

Después del mediodía llegaron las bandas de sikuris humahuaqueñas, de Maimará, Tilcara, San Salvador de Jujuy y demás poblados, ingresando de rodillas a la capilla donde les dio la bienvenida la esclava Belén Vargas.

PRESENCIA | BANDA DE SIKURIS SANTIAGO APÓSTOL DE MAIMARÁ.

La intendente Karina Paniagua también peregrinó ayer, saludó a la esclava Sara Benicio (de 70 años de edad) y donó para la capilla un mantel para el altar, fue bendecido por al párroco David Bazán, quien ofició la misa de las 16 y posteriormente se realizó el Vía Crucis.

Hoy a las 7 la sagrada imagen partirá desde Cuchillaco acompañada por más de 35 bandas de sikuris y devotos, la peregrinación será lenta debido al camino de montaña (sobre peñas y tramos de precipicio). El próximo domingo peregrinará a Tumbaya.