11°
12 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

San Pedro de Jujuy
Barrio San Francisco de Álava
La opinión
Fraile Pintado
PALPALÁ
Fraile Pintado
Los Huaicos
LIBERTADOR
Comodoro Rivadavia
San Pedro de Jujuy
Barrio San Francisco de Álava
La opinión
Fraile Pintado
PALPALÁ
Fraile Pintado
Los Huaicos
LIBERTADOR
Comodoro Rivadavia

DÓLAR OFICIAL

$1395.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1390.00

3884873397
PUBLICIDAD
Virgen de Cuchillaco

Celebración por la Virgen de Cuchillaco

La fe y las esperanzas puestas en la venerada crece anualmente en Humahuaca. Con la peregrinación hacia su santuario, ayer llegaron más de 3 mil personas.

Daniel Salas
Domingo, 12 de abril de 2026 00:10
CELEBRACIÓN | EL PÁRROCO DE HUMAHUACA, DAVID BAZÁN PEREGRINÓ HASTA CUCHILLACO PARA CELEBRAR LA MISA AYER.

DANIEL SALAS

Esta noche alrededor de las 22 los humahuaqueños recibirán a la Virgen de Copacabana de Cuchillaco para ser bendecidos y protegidos mientras permanezca en la iglesia Catedral donde esperará a todos sus feligreses y devotos.

PRESENTE | SIKURIS DE LA BANDA MONSEÑOR MARQUES BERNAL - LOS OMAGUACAS

Ayer al santuario de la venerada (a unos 24 kilómetros de Humahuaca), llegaron más de 3 mil personas entre fieles, familias, devotos, sikureros y promesantes para acompañarla durante la noche y en la madrugada regresar con ella al pueblo.

Durante todo el sábado el largo y agotador camino de montaña estuvo transitado, la mayoría llegó hasta abra Colorada en vehículo y desde allí peregrinó hasta el paraje donde sólo para la fiesta de la Virgen hay gente, el resto del año no vive nadie allí.

PEDIDO | SAMILANTES MUJERES DE RODILLAS ANTE LA VENERADA.

Con los sonidos de los sikuris despertaron en sus carpas los peregrinos, la jornada soleada fue cálida por un permanente viento algo fresco y a la pequeña capilla permanentemente llegó la feligresía a tomar la bendición (recibidos por el promesante Ricardo Colqui) y reencontrarse con la sagrada imagen.

VIRGEN PEREGRINA DE LA CANDELARIA

Con ella estuvieron en todo momento los amitos Justo Juez y San Francisco, además de la Virgen de la Candelaria (la peregrina), la Virgen de Urkupiña y la Virgen de Copacabana del barrio La Candelaria.

DONACIÓN | BAZÁN BENDICE EL MANTEL DONADO POR KARINA PANIAGUA.

Después del mediodía llegaron las bandas de sikuris humahuaqueñas, de Maimará, Tilcara, San Salvador de Jujuy y demás poblados, ingresando de rodillas a la capilla donde les dio la bienvenida la esclava Belén Vargas.

PRESENCIA | BANDA DE SIKURIS SANTIAGO APÓSTOL DE MAIMARÁ.

La intendente Karina Paniagua también peregrinó ayer, saludó a la esclava Sara Benicio (de 70 años de edad) y donó para la capilla un mantel para el altar, fue bendecido por al párroco David Bazán, quien ofició la misa de las 16 y posteriormente se realizó el Vía Crucis.

Hoy a las 7 la sagrada imagen partirá desde Cuchillaco acompañada por más de 35 bandas de sikuris y devotos, la peregrinación será lenta debido al camino de montaña (sobre peñas y tramos de precipicio). El próximo domingo peregrinará a Tumbaya.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD