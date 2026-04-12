Un Observatorio de falsas denuncias propuso Vélez

La iniciativa de la legisladora provincial de PJ, Daniela Vélez, se inscribe en un contexto local atravesado por la necesidad de fortalecer el sistema de justicia, sin perder de vista que la violencia de género continúa siendo una problemática estructural que requiere abordajes firmes y sostenidos. El proyecto de Creación del observatorio de denuncias falsas por violencia de género, busca aportar una herramienta institucional que complemente las políticas vigentes, evitando caer en falsas dicotomías.

En ese sentido la propuesta parte de una definición clara: no se trata de cuestionar la legitimidad de las denuncias ni de relativizar la lucha histórica de las mujeres, sino de contribuir a un sistema más transparente, donde cada intervención judicial esté basada en la responsabilidad y el respeto por la verdad. Si bien distintos análisis coinciden en que las denuncias falsas no constituyen un fenómeno extendido, también señalan que su existencia, aunque minoritaria, puede generar efectos negativos concretos.

En una provincia como Jujuy, donde las dinámicas sociales y familiares muchas veces derivan en conflictos judicializados, estos casos pueden impactar no solo en las personas directamente involucradas, sino también en las infancias y adolescencias que quedan en medio de disputas de adultocentristas, quienes suelen quedar expuestos a situaciones de alta conflictividad, con consecuencias emocionales y sociales que muchas veces se prolongan en el tiempo.

Uno de los aspectos más relevantes del proyecto es su precisión conceptual. El Observatorio no intervendrá en denuncias que no prosperen por falta de pruebas, una situación habitual en muchos procesos judiciales, sino únicamente en aquellos casos donde se acredite de manera fehaciente que la denuncia fue realizada con conocimiento de su falsedad y con intención de causar daño. Esta distinción busca resguardar a las víctimas reales y evitar cualquier efecto inhibitorio a la hora de denunciar.

Además, la iniciativa incorpora una dimensión preventiva. Entre sus funciones se prevé el desarrollo de campañas de concientización orientadas a promover el uso responsable de las herramientas judiciales, así como instancias de capacitación para operadores del sistema. En Jujuy donde el acceso a la justicia y la confianza institucional son temas sensibles, este enfoque apunta a fortalecer el vínculo entre la ciudadanía y el sistema judicial.

De avanzar, el Observatorio funcionaría en el ámbito del Ministerio Público de la Defensa Penal y tendría, entre otras tareas, la elaboración de estadísticas, la articulación con organismos judiciales y la generación de recomendaciones para prevenir este tipo de situaciones. El proyecto abre así un debate necesario en Jujuy: cómo seguir consolidando políticas efectivas de protección frente a la violencia de género, al mismo tiempo que se incorporan herramientas que promuevan responsabilidad institucional.

En ese delicado equilibrio, la iniciativa de la diputada Vélez quiere aportar una mirada que priorice los derechos de todas las personas, con especial atención en quienes muchas veces no tienen voz propia: las infancias.