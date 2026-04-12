Tenía libertad condicional y había robado en una casa

Efectivos policiales detuvieron a un hombre de 32 años que caminaba con bloques de cerámica robados en la ciudad de Libertador General San Martín. Además, el sujeto se encontraba con libertad condicional y tenía dos pedidos de captura.

El ilícito fue advertido días pasados por la madrugada, en momentos que los agentes hacían recorridos preventivos por las calles del barrio Sagrado Corazón, de la mencionada localidad, y vieron a un hombre que circulaba a pie llevando una carga cubierta con una tela.

Por esa razón, los uniformados se acercaron al sospechoso para entrevistarlo, el cual no pudo justificar la tenencia de ocho ladrillos de cerámica tapados con una cortina. A raíz de esto, consultaron en la base de datos.Así pudieron saber que el sujeto se encontraba bajo el régimen de libertad condicional y que tenía vigente dos pedidos de captura. Los efectivos lo trasladaron a la Seccional 39°.