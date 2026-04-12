“La Flor más Bella” destacó la producción y avances

Con una jornada nublada pero agradable, se desarrolló la segunda fecha de la 16° edición de la exposición de floricultura "La Flor más bella", que culminará hoy con nuevas actividades y propuestas musicales. El evento, organizado por la Asociación de Productores de Plantas Ornamentales de Jujuy (Appojuy), convocó a más de 40 productores locales y reunió a un importante número de visitantes, que recorrieron los stands, participaron de talleres gratuitos y disfrutaron de la oferta cultural.

A pesar del cielo cubierto, la temperatura templada favoreció el paseo de numerosas familias, que aprovecharon para adquirir plantas y conocer de cerca la producción local. En este contexto, el productor Marcelo Rodríguez, integrante de Appojuy, expresó su preocupación por el impacto del clima en la actividad. Expresó que las intensas lluvias registradas en los últimos meses afectaron los cultivos, aunque destacó la capacidad de adaptación del sector, "vamos adaptándonos, entendiendo que los jardines también tienen que adaptarse", dijo.

MARCELO RODRÍGUEZ DE APPOJUY

Rodríguez también planteó las dificultades económicas que atraviesan los productores y explicó que si bien se incorporan tecnologías para mitigar riesgos, el alto costo de insumos como plásticos y fertilizantes limita la producción. En cuanto al comportamiento del mercado, indicó que, pese a la variedad de precios con cactáceas desde valores accesibles, las ventas no alcanzan los niveles esperados. "Las plantas se han tornado un objeto de lujo, y no debería ser así", sostuvo, al tiempo que destacó el valor emocional y ambiental de contar con espacios verdes.

CELESTE IGLESIAS, DISERTÓ

Por su parte, la productora Laura Gutiérrez, de Palpalá, calificó las ventas como "tranquilas" y señaló que las plantas de interior y las florales son las más solicitadas. Comentó que su producción, aunque de menor escala, también se vio afectada por las lluvias recientes. Habitualmente comercializa en la zona de calle Jorge Newbery.

VARIEDAD | CAUSÓ GRAN INTERÉS LA EXPOSICIÓN CON VISITAS DE VARIOS LUGARES.

En tanto, Elena Miranda, quien participa por primera vez en la muestra, destacó la importancia de ofrecer variedad para responder a la diversidad de la demanda. Con experiencia en el rubro, comercializa sus productos en el barrio Los Perales y en la zona de Coronel Arias. Entre sus ejemplares se destacan ficus, begonias y orquídeas, estas últimas entre las más delicadas y también de mayor valor, alcanzando precios significativamente más altos que otras especies. Es que allí se conseguían pequeñas suculentas desde 500 pesos, otras de 1.000 y van subiendo siendo una de las más caras las orquídeas, que iban entre 100 a 110.000 pesos.

ARREGLO CENTRAL | EL LUGAR PREFERIDO PARA FOTOS, CON LAS ICÓNICAS LLAMAS.

Además de plantas, la exposición incluyó stands de insumos para jardinería. Alejandro Paita, del vivero El Trébol de El Carmen, presentó productos como humus de lombriz, corteza de pino y macetas rotomoldeadas. Explicó que el humus es un abono orgánico que aporta nutrientes esenciales, mientras que la corteza de pino se utiliza en paisajismo y control de malezas. También brindó recomendaciones para el uso adecuado de macetas, destacando la importancia del drenaje y el sustrato usando piedras de base.

EXITOSA PROPUESTA | GRANDES Y CHICOS VISITARON LA MUESTRA

Los precios de los insumos variaban según el tipo y la combinación, con opciones de tierra preparada, mantillo y fertilizantes accesibles para distintos presupuestos. En cuanto a las plantas, se ofrecían ejemplares pequeños desde valores desde 500 pesos hasta especies más desarrolladas con precios superiores.

GRAN INTERÉS

La propuesta se completó con charlas y actividades formativas. Entre ellas, se destacó la disertación "Paisaje en transformación, miradas desde Jujuy", a cargo de la licenciada Celeste Iglesias y la bióloga Cecilia Nocera. "Quisimos hacer una charla que era más bien técnica por ahí para lo que era la feria, pero que está interesante como abrazar macro al tema de la sustentabilidad y la transformación y los insumos disponibles por ahí para llevar a cabo paisajes más sustentables", dijo Iglesias.

HUBO ACTIVIDAD | HASTA LA NOCHE Y HOY CONTINÚA.

Abordó el concepto de sustentabilidad aplicado al diseño de paisajes, promoviendo la biodiversidad, el uso eficiente de recursos y la aceptación de procesos naturales en los jardines. Nocera, hizo hincapié en la importancia de utilizar especies locales y adaptadas al entorno, en línea con tendencias globales que buscan reducir el consumo hídrico. Ambas coincidieron en la necesidad de generar conciencia en la sociedad sobre el valor de los paisajes sustentables y su mantenimiento, incluso en etapas menos estéticas como el invierno.