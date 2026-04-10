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Palpalá

Seminario sobre Protección Contra Incendios, Normativa y Seguridad de las Personas

Por primera vez en Jujuy, un evento de alto nivel en Palpalá en el cual se abordarán los ejes normativos y técnicos de la seguridad contra incendios.

Viernes, 10 de abril de 2026 12:07

El próximo 24 de abril, el Cine Altos Hornos Zapla de Palpalá será sede del Seminario “Protección Contra Incendios, Normativa y Seguridad de las Personas”, un encuentro técnico que se dicta por primera vez en la provincia.

Organizado por el Consejo Profesional de la Agrimensura, Geología y Carreras Afines (Jujuy) y la empresa BLUGMA Ingeniería Contra Incendios, el evento abordará los principales ejes normativos y técnicos que rigen la seguridad contra incendios y la protección de vidas en entornos urbanos y laborales.

El seminario estará a cargo del MSG Emilio E. González, reconocido especialista en ingeniería aplicada a la seguridad contra incendios, quien desarrollará temas de relevancia nacional e internacional:

  • Ética y responsabilidad profesional en la gestión de riesgos.
  • Normativa latinoamericana comparada y su aplicación práctica.
  • Ley 19.587 y decretos reglamentarios vigentes en Argentina.
  • Normas NFPA / IRAM para sistemas contra incendios.
  • Caso de estudio: edificios de altura y sistemas integrados de protección.

La jornada está dirigida a profesionales, técnicos, autoridades y estudiantes avanzados vinculados a la ingeniería, arquitectura, seguridad industrial y gestión pública. Será una oportunidad única para actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer la cultura preventiva en la región.

Datos del Evento:

Lugar: Cine Altos Hornos Zapla, Avda. Río de la Plata 383 - Palpalá.

Fecha: 24 de abril de 2026 – 9 horas.

Organizan: Consejo Profesional de la Agrimensura, Geología y Carreras Afines (Jujuy) – BLUGMA Ingeniería Contra Incendios.

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