Seminario sobre Protección Contra Incendios, Normativa y Seguridad de las Personas

El próximo 24 de abril, el Cine Altos Hornos Zapla de Palpalá será sede del Seminario “Protección Contra Incendios, Normativa y Seguridad de las Personas”, un encuentro técnico que se dicta por primera vez en la provincia.
Organizado por el Consejo Profesional de la Agrimensura, Geología y Carreras Afines (Jujuy) y la empresa BLUGMA Ingeniería Contra Incendios, el evento abordará los principales ejes normativos y técnicos que rigen la seguridad contra incendios y la protección de vidas en entornos urbanos y laborales.
El seminario estará a cargo del MSG Emilio E. González, reconocido especialista en ingeniería aplicada a la seguridad contra incendios, quien desarrollará temas de relevancia nacional e internacional:
- Ética y responsabilidad profesional en la gestión de riesgos.
- Normativa latinoamericana comparada y su aplicación práctica.
- Ley 19.587 y decretos reglamentarios vigentes en Argentina.
- Normas NFPA / IRAM para sistemas contra incendios.
- Caso de estudio: edificios de altura y sistemas integrados de protección.
La jornada está dirigida a profesionales, técnicos, autoridades y estudiantes avanzados vinculados a la ingeniería, arquitectura, seguridad industrial y gestión pública. Será una oportunidad única para actualizar conocimientos, compartir experiencias y fortalecer la cultura preventiva en la región.
Datos del Evento:
Lugar: Cine Altos Hornos Zapla, Avda. Río de la Plata 383 - Palpalá.
Fecha: 24 de abril de 2026 – 9 horas.
Organizan: Consejo Profesional de la Agrimensura, Geología y Carreras Afines (Jujuy) – BLUGMA Ingeniería Contra Incendios.