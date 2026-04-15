Infantería redujo a un hombre que intentó apuñalar a su propia familia

Efectivos del Cuerpo de Infantería acudieron este martes a un llamado al 911 en el Barrio Castañeda, donde lograron reducir a un hombre de 34 años que, según las primeras investigaciones, intentó apuñalar a dos integrantes de su propia familia dentro de un domicilio de la calle Río Bermejo.

Al llegar al lugar, los uniformados interceptaron al agresor, quien aún tenía el arma blanca en su poder durante el palpado superficial, por lo que procedieron a su demora y al secuestro del cuchillo. Además de los ataques, el sujeto habría causado diversos daños materiales en la vivienda.

Las autoridades confirmaron que, a través del sistema SIFCOP, se constató que el hombre ya contaba con medidas restrictivas vigentes por otros hechos. Tras ser trasladado a la Seccional 30°, el detenido mantuvo una actitud violenta e incluso manifestó intenciones de atentar contra su propia vida al ser ingresado a la celda.

Las víctimas recibieron asistencia para radicar la denuncia correspondiente, mientras que el agresor quedó a disposición de la justicia por las graves agresiones y amenazas proferidas.