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Mañana y pasado se hará la feria campesina Pucará

Se pondrán a la venta productos de la economía regional.

Miércoles, 15 de abril de 2026 00:00

Una nueva edición de la Feria Campesina Pucará se realizará mañana y pasado en el Centro Cultural "Manuel Belgrano" (exestación de trenes), ofreciendo a visitantes una amplia variedad de productos regionales provenientes de las cuatro regiones de la provincia.

Organizada por el Movimiento Campesino Indígena Pucará, la propuesta reunirá a productores locales que pondrán a la venta artesanías, frutas, verduras, alimentos elaborados y otros productos de la economía regional, promoviendo el consumo responsable y el fortalecimiento de la producción local.

La feria se desarrollará de 8 a 20 y contará con la participación de emprendedores y familias campesinas que trabajan día a día en el desarrollo de sus comunidades, acercando productos frescos y de calidad directamente al consumidor.

Desde el municipio capitalino destacaron la importancia de este tipo de iniciativas que impulsan la economía social, generan espacios de encuentro y revalorizan el trabajo de los productores de toda la provincia.

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