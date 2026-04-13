Detenidos tras atropellar a un hombre y darse a la fuga

Una pareja fue detenida en la capital jujeña, luego de embestir a un hombre que descendía de una camioneta, darse a la fuga y al ser interceptados por los efectivos, intentar agredirlos.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este matutino, el episodio se registró el pasado domingo alrededor de las 17.30 en la intersección de la avenida Ricardo Balbín y la calle Scaro, en el barrio Bajo La Viña.

Fue en esas circunstancias que un hombre descendía de una camioneta, cuando fue atropellado por una motocicleta marca Rouser, en la que se desplazaba una pareja.

Producto del incidente vial, la víctima quedó tendida con heridas de consideración y en estado de inconsciencia. Mientras que los inculpados optaron por emprender la fuga en el rodado.

Testigos alertaron de manera inmediata a las autoridades y personal del Same se constituyó en el lugar. Debido a las lesiones de la víctima, tuvo que ser trasladada al hospital "Pablo Soria", donde quedó alojada en sala de Observación.

Mientras que los efectivos de la Seccional 50° se entrevistaron con los presentes, quienes aportaron las características del rodado protagonista y de los inculpados.

Posteriormente, tras un recorrido por el sector, el personal policial identificó a los inculpados que circulaba a bordo de la motocicleta, sobre un tramo de la calle Passini Bonfanti.

Los protagonistas, un hombre y una mujer, se tornaron agresivos ante la presencia policial e intentaron agredir a los efectivos. Sin embargo, fueron reducidos y detenidos.

Los inculpados fueron trasladados a la Seccional 50°, donde quedaron a disposición de la Justicia.

Finalmente las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada sede policial, por disposición de la ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.