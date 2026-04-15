Tiempo mayormente estable, ascenso térmico y lluvias aisladas

La ciudad de San Salvador de Jujuy inició la jornada del miércoles 15 de abril con cielo despejado y una temperatura de 17.8°C.

Según los reportes oficiales la humedad se mantiene elevada en un 89%, con vientos leves del sector noroeste a 15 km/h y una visibilidad óptima de 10 kilómetros.

Para el resto del día se prevé un cambio en la nubosidad. Por la tarde, la máxima alcanzará los 24°C, con una baja probabilidad de precipitaciones, situándose entre un 10% y 40% bajo la forma de lloviznas aisladas.

Hacia la noche, se mantendrá la inestabilidad con posibles tormentas aisladas y un descenso de la temperatura hasta los 20°C. Los vientos predominarán del sector norte con ráfagas que no superarían los 12 km/h.