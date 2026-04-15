La Expo Feria Provincial de Artesanos recibió a Tilcara

En la Expo Feria Provincial de Artesanos, realizada recientemente en Fraile Pintado, participó el artesanado de diferentes lugares de la provincia, entre ellos el de Tilcara, representado por la intendente Sonia Pérez, invitada por ese municipio ledesmense como organizador de la muestra y comercialización de los productos.

La iniciativa del intendente José Cardozo se enmarcó en una expresión cultural y productiva, dando lugar a manifestaciones y producciones auténticas de cada región. En ella se combinaron colores, aromas y elaboraciones de gran valor artístico.

Pérez llevó hacia aquella ciudad cerámicas esmaltadas de Sergio y Fabiola Carrillo; tejidos en telar y a dos agujas con hilo de fibra de llama y lana de oveja; tulmas; mermelada de durazno y cuaresmillos al almíbar (de Juella); artesanías en madera de cardón y vinos de altura, complementando la muestra con folletería de promoción turística de Tilcara. Por su participación y la muestra de los productos típicos de la región, Cardozo distinguió a Pérez "por su valiosa contribución al fortalecimiento de nuestra cultura e identidad a través de su arte y dedicación".