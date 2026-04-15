Sadir y Bernis “demostraron otro camino para gestionar”

El jefe comunal de Tumbaya, Javier Medina fue parte de la mesa de trabajo integral que el gobernador Carlos Sadir y el vicegobernador Alberto Bernis encabezaron en Tilcara, con el fin de fortalecer la presencia territorial y acordar soluciones a las problemáticas planteadas por los gobiernos locales.

"El camino continúa siendo el de disponer con los mecanismos de diálogo necesarios y permanentes para abordar las dificultades que atraviesan cada una de las gestiones municipales", señaló Medina.

Además de elogiar el encuentro, sostuvo que en el "abordamos todos los temas que cada uno habíamos previsto plantearles con el objetivo de profundizar el trabajo conjunto y agilizar los procesos que aseguren responder positivamente las necesidades de los pobladores. Y ratificamos en sostener el trabajo mancomunado".

Bernis solicitó a los intendentes y jefes comunales continuar trabajando en conjunto por el crecimiento de Jujuy y mantenerse cerca de la gente; a la vez que les recordó la necesidad de profundizar la presencia en territorio con el propósito de detectar los problemas de las familias y encontrar las soluciones necesarias.

El diálogo entre Provincia y municipios "es imprescindible para abordar los problemas que nos afectan, en el centro de la relación que mantenemos se encuentran los quebradeños que demandan soluciones concretas para mejorar su calidad de vida".

Ante el olvido del Gobierno nacional, "Sadir y Bernis demostraron que hay otro camino para gestionar", concluyó Medina.