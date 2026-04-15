Farmacéuticos denuncian riesgo de desabastecimiento

El presidente del Colegio Farmacéutico de Jujuy (Colfarjuy), Gustavo Martínez, alertó que las farmacias "atraviesan una situación crítica", producto de "atrasos en los pagos de prestaciones por parte del Pami" y, en este sentido, advirtió "faltantes de stock".

Recalcó que los incumplimientos del Pami, se constituyen en "una problemática que ya impacta en la reposición de medicamentos y en el normal funcionamiento del servicio farmacéutico".

Al respecto, Martínez precisó que "las deudas acumuladas de enero, febrero y marzo están generando un fuerte desfinanciamiento" en el sector.

Asimismo, explicó que "mientras las farmacias deben abonar a las droguerías cada 10 días para mantener el stock, los pagos de Pami continúan demorados desde comienzos de año".

Consideró oportuno enfatizar, que esta situación repercute directamente en los afiliados y remarcó que "algunas farmacias comenzaron a resentir sus niveles de stock y, en consecuencia, tienen dificultades para cumplir con la demanda". "Estamos en un momento límite, esperando respuestas para que esto no se agrave", sostuvo.

Además, Martínez aclaró que "cuando un afiliado no consigue un medicamento, no se debe a una negativa de atención por parte de la farmacia, sino a la falta de stock derivada del desfinanciamiento".

"Es indispensable acortar los plazos, que los pagos se cumplan los tiempos estipulados y así las farmacias puedan normalizar la provisión y desendeudarse con las droguerías", concluyó.

En el mismo sentido, desde la Comisión Directiva de Colfarjuy se emitió un comunicado en el que se cierra con un llamado a las autoridades, y a los responsables de las obras sociales: "El sistema está bajo presión. Las farmacias siguen respondiendo. Ahora es el turno de las respuestas".