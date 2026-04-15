Industriales expusieron documento

Representantes de las Uniones Industriales del Norte Grande (Uninor) presentaron este martes un documento conjunto ante el Parlamento regional, en el que expresaron su preocupación por la situación del sector y reclamaron la declaración de la emergencia industrial.

El texto, elaborado por Uninor, fue leído ante los parlamentarios durante la segunda jornada de la 57° Sesión Plenaria, en el marco de las actividades del Parlamento del Norte Grande Argentino, y plantea un escenario de "marcado deterioro" en la actividad productiva, con caída de la producción, pérdida de empleo y dificultades estructurales en la región.

El documento fue suscripto por titulares industriales de las diez provincias del Norte, entre ellos Jorge Rocchia Ferro (Tucumán), José María Cantos (Santiago del Estero), Federico Gatti (Jujuy), Juan Manzolillo (Corrientes), Juan Carlos Serrano (La Rioja), Julio Fazio (Salta), Aldo Kaston (Chaco), Roberto Farías Menéndez (Catamarca), José Coll (Misiones) y Jorge Antueno (Formosa).

Durante la exposición, los industriales advirtieron que la actividad registra una caída interanual significativa y señalaron que el impacto es aún mayor en el Norte Grande, donde el cierre de empresas suele ser irreversible por la falta de diversificación económica.

"Sin industria no hay Nación. Sin industria no hay región", concluye el documento, que también propone la creación de una comisión específica para avanzar en una ley de emergencia industrial.

Entre las principales medidas sugeridas se incluyen la reducción de cargas impositivas, la eliminación de trabas al comercio interprovincial y una revisión integral de los esquemas fiscales. En ese sentido, plantearon la necesidad de garantizar la libre disponibilidad de los saldos a favor del Impuesto sobre los Ingresos Brutos y solicitaron la intervención para gestionar ante el Arca la suspensión de ejecuciones fiscales mientras persista el actual contexto de crisis.

Asimismo, remarcaron que "las distorsiones en tributos provinciales y municipales afectan la competitividad y la liquidez de las empresas, agravando la situación del entramado productivo regional".

La presentación se realizó en presencia de autoridades de toda la región, entre ellas el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo; el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento, Carlos Silva Neder; el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco; la vicegobernadora de La Rioja, Teresita Madera; y el vicegobernador de Jujuy, Alberto Bernis.

También participaron el presidente de la Cámara de Diputados de Corrientes, Eduardo Tassano; el vicepresidente primero del Senado correntino, Henry Fick; la presidenta de la Cámara de Diputados de Chaco, Carmen Delgado; el senador nacional Gustavo Valdés; el diputado nacional Oscar Herrera Ahuad; y el senador provincial catamarqueño Félix Ernesto Jerez, junto a representantes de las diez jurisdicciones.