Avanzan tratativas para el regreso del servicio urbano

JUAN PINTO

Esta semana funcionarios de la Municipalidad de San Pedro de Jujuy mantuvieron reuniones con referentes de la empresa de colectivos San José de manera de avanzar en las negociaciones para la futura implementación del servicio de transporte urbano de pasajeros en nuestra ciudad. El principal objetivo es trabajar para que en la ciudad haya un nuevo servicio de transporte que beneficie a los usuarios sampedreños. También que el transporte de remises compartidos y los colectivos puedan coexistir y que los vecinos tengan más de una opción para elegir. Básicamente, responder a la demanda de los sampedreños.

Durante la mañana de ayer la empresa trajo una de sus unidades para realizar un posible recorrido, se analizaron los costos, el tiempo de duración del viaje, la viabilidad del servicio y un análisis de costo-beneficio.

Este recorrido provisorio incluyó barrios de la zona norte, sur y este. De acuerdo al tiempo de duración y al recorrido también se podrá establecer la cantidad de unidades que necesite el servicio en nuestra ciudad.

Una vez que concluya esta etapa de prueba, se podrá realizar un mejor análisis y determinar efectivamente la fecha de implementación del transporte urbano de pasajeros (colectivos) en San Pedro.