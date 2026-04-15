El Seom realizó ayer una radio abierta y hoy marchará

EMILIANO SAAVEDRA

El conflicto entre los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Empleados y Obreros Municipales (Seom) y el Gobierno de Jujuy atraviesa un momento de creciente tensión, en medio de reclamos por mejoras salariales, cuestionamientos a las políticas económicas y dudas sobre la administración de los recursos provinciales.

Ayer, el gremio intensificó su plan de lucha con distintas acciones en la vía pública, buscando visibilizar una situación que, según sostienen, se vuelve cada vez más crítica para los trabajadores. Es por eso que realizaron una radio abierta en la plaza Belgrano, donde dirigentes y afiliados expusieron su malestar, mientras que para hoy anunciaron una "marcha de resistencia", prevista para las 18, con la intención de trasladar el reclamo a las calles y sumar apoyo social.

Desde el sindicato remarcan que el eje central del conflicto es la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, en un contexto inflacionario que impacta de lleno en los ingresos del sector. En ese sentido, el secretario general del Seom, Sebastián López, advirtió que la situación podría agravarse si no se adoptan medidas urgentes, señalando incluso que existe el riesgo de que la problemática salarial derive en una crisis alimentaria para muchas familias trabajadoras.

Uno de los principales puntos de reclamo es la reapertura de paritarias. El gremio exige una recomposición salarial que permita recuperar lo perdido frente a la inflación, así como la incorporación de sumas extraordinarias al salario básico, para evitar que queden desfasadas con el tiempo. También reclaman el cumplimiento de acuerdos previos, como la liquidación de un incremento del 2%, y la definición de un nuevo porcentaje de aumento que sea concreto y no quede sujeto a dilaciones.

A esto se suma el rechazo al reciente decreto de ajuste impulsado por el Ejecutivo provincial, que desde el Seom interpretan como una señal contradictoria respecto del discurso oficial sostenido meses atrás, cuando se hablaba de una provincia con superávit. En ese marco, López cuestionó el cambio en la narrativa gubernamental y planteó interrogantes sobre cómo, en un período tan corto, se pasó de una situación de equilibrio fiscal a un escenario de restricción de recursos.

Otro de los ejes de la crítica está vinculado al destino de los fondos recibidos por la provincia en concepto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN). Según el gremio, se trata de una suma significativa que no fue destinada a mejorar los salarios ni a aliviar la situación de los trabajadores. Por ello, exigen explicaciones claras y mayor transparencia en la administración de esos recursos, planteando la necesidad de conocer en qué se utilizaron.

Durante la jornada de protesta, los dirigentes también apuntaron contra la política comunicacional del Gobierno, cuestionando las explicaciones brindadas por voceros oficiales y reclamando información más precisa sobre el estado de las cuentas públicas. En este contexto, el Seom sostiene que existe una falta de diálogo real con el Ejecutivo, lo que dificulta la posibilidad de acuerdos.

Finalmente, desde el sindicato hicieron un llamado a la unidad de los trabajadores como herramienta fundamental para sostener los reclamos. En ese sentido, recordaron experiencias previas de movilización en la provincia, donde la organización colectiva logró incidir en las negociaciones paritarias y obtener mejoras salariales.