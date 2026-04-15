“Le quitamos a los corruptos el control del municipio”

En su mensaje a los vecinos al dejar abierto el período de sesiones ordinarias del Consejo comunal de Huacalera, el comisionado municipal Enzo Paz, hizo dos anuncios contundentes: primero dijo que recibe una Coparticipación mensual "ajustada solamente para el sueldo de los empleados públicos", y segundo, que "les quitamos a los corruptos el control del municipio".

En dos años de gestión y en un escenario nacional desafiante, mantuvo "una convicción clara que es mejorar la calidad de vida de los jujeños con orden fiscal, responsabilidad administrativa, sensibilidad social y sobre todo humanidad".

Afirmó que el contexto macro económico nacional continúa impactando de manera directa en las finanzas provinciales y municipales. "En nuestro caso solo nos brindan una Coparticipación mensual ajustada solamente para el sueldo de los empleados públicos".

Reconoció que la pérdida del poder adquisitivo reduce la capacidad de la comuna para sostener el gasto en salarios, obras, asistencias, mantenimientos e inversión pública. "Gracias a una administración ordenada, racionalizada y honesta de los recursos, seguimos dando respuesta a la comunidad frente a un contexto económico débil".

Afirmó que su gobierno no es de improvisados, "elegimos el camino de escuchar, estar con la gente y cumplir con lo que nos propusimos desde un principio. Estamos en territorio, cara a cara con la gente y visualizando cada uno de los problemas".

Paz aceptó que a pesar del esfuerzo que realiza, "no es suficiente" porque "muchos huacalereños no llegan a fin de mes. Gobernar es acompañar en los peores momentos y no abandonar a quienes nos necesitan".

Cambiar un pueblo "toma tiempo, en especial el que posee tantas urgencias y de todo tipo. Por eso creamos nuestro propio método, donde nadie nos ordenara qué hacer, sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa. Los únicos poderes detrás de este gobierno fueron siempre Dios y el pueblo huacalereño", aclaró.

En ese sentido acusó que "ningún otro comisionado tomó decisiones porque no eran aprobadas por sus financistas. En cambio nosotros solo rendimos cuentas a nuestra gente, por eso tomamos decisiones que debíamos tomar".

Más adelante aseveró que en Huacalera, "hicimos lo que ninguna otra localidad pudo hacer, ni siquiera en las intendencias más grandes. Cambiamos el viejo sistema político y le quitamos a los corruptos el control del municipio".

Durante su gestión el "principal logro fue alcanzar la capacidad de reinventarnos. Gobernamos a pesar de los obstáculos, Huacalera es un pueblo pequeño que no tiene los recursos de los grandes municipios (como Tilcara y Humahuaca), aun así arreglamos lo que estaba mal y somos conscientes que otra forma de vivir es posible".