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Palpalá

Ley de Emergencia en Discapacidad: jornada

Estará a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia.

Miércoles, 15 de abril de 2026 00:30

La Municipalidad de Palpalá, junto al Ministerio de Salud, llevará a cabo una importante capacitación sobre la Ley Nacional de Emergencia en Discapacidad. Esta jornada informativa, abierta a toda la comunidad, se realizará hoy de 9 a 12, en el microcine del Punto Digital, ubicado en el Centro Cívico de esa ciudad.

La capacitación está dirigida a los interesados en profundizar sus conocimientos sobre las nuevas modalidades de auditoría y pensiones que rigen esta ley. Contará con la presencia de Claudia Choque, referente de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Humano, y la abogada Benavides, quienes, junto al equipo municipal, brindarán información actualizada.

Asimismo, Josefina Antequera, referente del Centro de Día "Oscar Maestro López", destacó la importancia de esta colaboración entre el municipio y el Ministerio de Salud para acercar información vital a los ciudadanos de Palpalá. "Esta temática es crucial para la gestión, ya que permite la participación de nuestro Centro y de todas las organizaciones de personas con discapacidad de nuestra ciudad", afirmó Antequera.

Se espera la asistencia del equipo técnico de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social de la Municipalidad, así como la de equipos técnicos de otras instituciones públicas o estatales, quienes tendrán la oportunidad de informarse sobre las nuevas aplicaciones, modalidades de auditoría y pensiones.

Asimismo, se invitó a todos los vecinos y padres de personas con discapacidad a participar para conocer los beneficios y actualizaciones de esta ley. Los profesionales presentes estarán disponibles para brindar información y actualizar a los asistentes.

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