Falleció Felipe Staiti, fundador de Enanitos Verdes, a los 64 años

El guitarrista, compositor y fundador de Enanitos Verdes, Felipe Staiti, falleció este lunes a los 64 años en Mendoza (Argentina), donde permanecía ingresado en el Hospital Italiano. La noticia fue confirmada por su mánager, William Ramírez, quien expresó su pesar en redes sociales: "Con profundo pesar lamentamos el sensible fallecimiento de Felipe Staiti, histórico guitarrista de Enanitos Verdes, gran persona y amigo".

En su mensaje, también destacó que su talento y pasión por la música "dejaron una huella imborrable en generaciones enteras y en la historia del rock en español". La banda dejó temas convertidos en auténticos himnos del rock latino, como Lamento boliviano, La muralla verde o Te vi en un tren, canciones que siguen formando parte del imaginario colectivo en España y América Latina.

Una figura clave del rock latinoamericano

Nacido en Mendoza en 1960, Felipe Staiti fue uno de los pilares fundamentales del desarrollo del rock argentino y latinoamericano desde finales del siglo XX. En 1979 fundó junto a Marciano Cantero y Daniel Piccolo la banda Enanitos Verdes, que con el paso de los años se convertiría en uno de los grupos más influyentes del rock en español.

Desde sus inicios, Staiti destacó por su estilo de guitarra melódico y reconocible, que ayudó a definir el sonido de la banda. Su capacidad como compositor y arreglista fue clave en la construcción de un repertorio que ha trascendido generaciones.

Con Enanitos Verdes, Staiti participó en la grabación de 14 discos de estudio y varios álbumes en directo, consolidando una carrera que se extendió durante más de cuatro décadas.

Su música, caracterizada por melodías accesibles, letras cercanas y un sonido reconocible, logró conectar con públicos de distintas generaciones y consolidar giras internacionales por todo el continente.