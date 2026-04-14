Agenda de legisladores y de la Mesa Ejecutiva

Los miembros de la Mesa Ejecutiva comenzarán la jornada de hoy a las 8.30 sosteniendo una reunión con el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo en su despacho en Casa de gobierno.

Posteriormente, se dirigirán hacia a la Honorable Legislatura donde en la explanada se tomarán la fotografía institucional, luego se tomarán una segunda fotografía junto a los parlamentarios.

A las 10 iniciará la Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande, luego de los actos de rigor el vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo dará la bienvenida a los vicegobernadores y a los parlamentarios.

También emitirá sus palabras el vicegobernador de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, el cierre se producirá con una exposición a cargo de los presidentes de Uniones industriales ante el plenario de parlamentarios.

Por su parte, los parlamentarios cumplirán una agenda casi similar que iniciará también a las 8.30 con una recepción en el Hall Central, posteriormente se sumarán a la Mesa ejecutiva en la explanada de la Honorable Legislatura para la fotografía institucional.

Luego se trasladarán al recinto de la legislatura donde a las 10 comenzará la Sesión Plenaria abordando los temas tratados ayer, el cierre será pasadas las 13.