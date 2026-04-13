15°
13 de Abril,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

modernización laboral
app TuJujuy
Firma de convenio
Facultad de Ciencias Sociales
Asociación de Guías de Turismo de Jujuy
Filicidio
Barrio Bajo La Viña
Catamarca
PERICO
San Pedro de Jujuy
modernización laboral
app TuJujuy
Firma de convenio
Facultad de Ciencias Sociales
Asociación de Guías de Turismo de Jujuy
Filicidio
Barrio Bajo La Viña
Catamarca
PERICO
San Pedro de Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1385.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1400.00

3884873397
PUBLICIDAD
San Pedro de Jujuy

“Delivery” se resistió a un asalto y fue apuñalado

La víctima sufrió una herida en el tórax y se encuentra internada.

Lunes, 13 de abril de 2026 23:55
AVENIDA TARCOS | INMEDIACIONES DONDE OCURRIÓ EL INTENTO DE ROBO.

Un joven que trabajaba de "delivery" se encuentra internado en grave estado luego de haber sido apuñalado en el tórax en un intento de robo. Los efectivos buscan a los agresores.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del domingo pasado, en un tramo de la avenida Tarcos del barrio Güemes de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, el joven circulaba a bordo de una motocicleta para entregar un pedido de comida rápida y fue interceptado por dos personas, quienes también circulaban a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas e intentaron robarle su rodado.

La víctima se negó e intentó darse a la fuga, donde uno de los malvivientes extrajo entre sus prendas de vestir un cuchillo y le provocó una herida profunda herida en el tórax.

Personal del Same fue alertado a través del sistema de emergencia 107 sobre el hecho de sangre y una vez que los paramédicos se hicieron presentes en el lugar, trasladaron de urgencia al joven a la guardia del hospital "Guillermo Páterson", donde quedó alojado en la sala de cuidados intensivos.

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 se hizo presente en el lugar y tras tomar conocimiento del hecho, a través de ocasionales transeúntes, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso un despliegue por la zona para tratar de dar con los protagonistas, pero hasta el momento con resultados negativos.

Por otra parte, se supo que el estado de salud de la víctima es favorable, pero debe permanecer internado.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD