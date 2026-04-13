“Delivery” se resistió a un asalto y fue apuñalado

Un joven que trabajaba de "delivery" se encuentra internado en grave estado luego de haber sido apuñalado en el tórax en un intento de robo. Los efectivos buscan a los agresores.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del domingo pasado, en un tramo de la avenida Tarcos del barrio Güemes de la ciudad de San Pedro de Jujuy.

En esas circunstancias, el joven circulaba a bordo de una motocicleta para entregar un pedido de comida rápida y fue interceptado por dos personas, quienes también circulaban a bordo de una motocicleta de 110 cc de cilindradas e intentaron robarle su rodado.

La víctima se negó e intentó darse a la fuga, donde uno de los malvivientes extrajo entre sus prendas de vestir un cuchillo y le provocó una herida profunda herida en el tórax.

Personal del Same fue alertado a través del sistema de emergencia 107 sobre el hecho de sangre y una vez que los paramédicos se hicieron presentes en el lugar, trasladaron de urgencia al joven a la guardia del hospital "Guillermo Páterson", donde quedó alojado en la sala de cuidados intensivos.

Personal de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 2 se hizo presente en el lugar y tras tomar conocimiento del hecho, a través de ocasionales transeúntes, remitieron las actuaciones al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación, quien dispuso un despliegue por la zona para tratar de dar con los protagonistas, pero hasta el momento con resultados negativos.

Por otra parte, se supo que el estado de salud de la víctima es favorable, pero debe permanecer internado.