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Nuevos colegios se suman a la FNE

Como ya es de pleno conocimiento, la nueva edición 75º de la Fiesta Nacional de los Estudiantes ya está en camino con el inicio de la primera elección el fin de semana.

Martes, 14 de abril de 2026 12:19

El día viernes 17 abrirá la elección de representantes de la edición 75º,  el  Colegio “El Huerto”, en Acrópolis a partir de las 19 hs. Y el viernes siguiente es el turno del Colegio Divino redentor y el Nuevo Horizonte.

Por parte del Ente Autárquico Permanente comunicaron que tres nuevos colegios formaran parte de la FNE 2026; El Colegio Divino Redentor, Col. Secundario Nº12 “Nuevo Pirquitas” y por último el Col. Secundario Nº57 de Caspala,  para poder participar en los desfiles de carrozas y carruajes que se disfrutaran en la Ciudad Cultural.

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