Nuevos colegios se suman a la FNE

El día viernes 17 abrirá la elección de representantes de la edición 75º, el Colegio “El Huerto”, en Acrópolis a partir de las 19 hs. Y el viernes siguiente es el turno del Colegio Divino redentor y el Nuevo Horizonte.

Por parte del Ente Autárquico Permanente comunicaron que tres nuevos colegios formaran parte de la FNE 2026; El Colegio Divino Redentor, Col. Secundario Nº12 “Nuevo Pirquitas” y por último el Col. Secundario Nº57 de Caspala, para poder participar en los desfiles de carrozas y carruajes que se disfrutaran en la Ciudad Cultural.