Médicos de cabecera del Pami paran por 72 horas

Los profesionales de la salud que atienden a través de Pami (Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados) realizan desde ayer un paro de actividades por 72 horas, por lo que la medida de fuerza culmina recién en las primeras horas del jueves, cuando se reanude la atención.

La medida de fuerza se lleva a cabo como protesta a la implementación de la resolución 1.107/2026, que modifica el esquema de pagos de los profesionales y que, según ellos, fue aplicada con carácter retroactivo al 1° de abril y sin consulta previa al sector.

Aunque se mantendrán las atenciones de urgencias, esta medida de fuerza afecta directamente la atención general y los turnos programados de los pacientes en los primeros días de la semana.

El principal reclamo se enfoca en una modificación en el sistema de pagos de los honorarios a los profesionales de la salud que atienden a jubilados y pensionados, a través del instituto.

Inicialmente, los médicos de cabecera cobraban a través de un sistema mixto que incluía un monto fijo per cápita, según la cantidad de afiliados asignados, al que se sumaban adicionales por consultas, visitas domiciliarias y formación profesional.

La resolución emitida cambia esta forma de abonar los honorarios profesionales, y ahora solo utilizará un sistema exclusivamente capitado, en el que Pami elevó el valor por paciente, pero eliminó todos los conceptos adicionales.

Para los médicos, la eliminación de los adicionales desconoce la carga de trabajo, que muchas veces implica varias consultas de un mismo paciente y desincentiva la atención que los profesionales suelen realizar, incluso, fuera del horario de trabajo.

Cabe aclarar que, desde el Pami, aseguraron que en el cambio que se ve reflejado en el anexo de la resolución, "el valor cápita se aumentó de $946 a $2.100 . Según dijeron, "esto da un aumento del ingreso fijo de los médicos de cabecera y es una medida que busca ordenar y proyectar la inversión del Instituto en esta materia controlando los posibles desvíos que se pudieran presentar".

De acuerdo a lo señalaron, por tomar de ejemplo un médico que tiene 800 per cápitas "pasó de tener un ingreso fijo de $756.800 a $1.680.000.