Selena Gomez y Demi Lovato se reencontraron después de años de distanciamiento

Las exestrellas de Disney, Selena Gómez y Demi Lovato, protagonizaron un amigable reencuentro tras años de distanciamiento y rumores de una mala relación entre ellas.

En el marco del inicio de su gira en Estados Unidos, la protagonista de Sunny entre estrellas reavivó la nostalgia de sus seguidores cuando invitó al escenario a Joe Jonas, para interpretar juntos “This is me”, el clásico dúo de Camp Rock.

Además de la presencia del Jonas Brothers, los fanáticos notaron la presencia de Gómez en una de las plateas frente al escenario.

Desde sus redes sociales personales, Selena posteó en sus historias imágenes de la presentación y celebró el éxito de Demi.