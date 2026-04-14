Maimará: cayó la banda de los “robacoches”

En un ágil procedimiento llevado a cabo por la Unidad Regional N°3, la Policía logró detener a dos sujetos que aprovechaban la masiva concurrencia al Festival del Choclo de Maimará para cometer robos al paso.

Los hechos se desataron cuando personal policial observó a los dos hombres correr sospechosamente en las inmediaciones de un local bailable. Uno de ellos fue capturado en el acto, mientras que el segundo intentó refugiarse sin éxito entre la maleza, siendo localizado tras un intenso rastrillaje en la zona.

Las autoridades recuperaron la totalidad de las pertenencias sustraídas de un vehículo estacionado cerca del predio festivo. Pero la investigación no terminó ahí: gracias a filmaciones de cámaras de seguridad, se pudo confirmar que ambos individuos también estarían implicados en el robo de dinero desde otro automóvil en la misma localidad.

Los detenidos ya se encuentran a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar si existen más víctimas o cómplices vinculados a la banda.