Corte de agua por obras en Purmamarca

Agua Potable de Jujuy informó a la comunidad de Purmamarca que, debido a trabajos de mejora en la red troncal —específicamente en una cañería de 125 mm—, se ejecutará una interrupción programada del servicio durante seis horas.

El corte se extenderá desde las 10 hasta las 16 y afectará a la totalidad de la localidad.

Para mitigar las molestias, la empresa dispondrá de tres camiones cisterna que recorrerán diferentes sectores del pueblo a lo largo de la jornada, con el objetivo de asistir a toda la población mientras duren las tareas.

Desde Agua Potable de Jujuy solicitaron a los vecinos acopiar agua con antelación y hacer un uso estrictamente razonable del recurso hasta que el servicio se normalice por completo. Las autoridades recomendaron evitar derroches y priorizar el consumo doméstico esencial durante ese período.