La situación de Endrizzi

La imputación fue formulada por el titular del Área de Flagrancia y Casos Sencillos de la Unidad Fiscal Jujuy, el fiscal federal Sebastián Jure, en una audiencia de formalización de la investigación penal realizada ayer.

El magistrado de turno dispuso la libertad provisoria del acusado, sujeta a una serie de medidas restrictivas, entre ellas la obligación de presentarse cada siete días ante la delegación local de la Policía Federal, informar cualquier cambio de domicilio y la prohibición de salir del país sin autorización judicial.

Durante la audiencia, el fiscal solicitó la prisión preventiva de Endrizzi , quien llegó detenido a la audiencia, al considerar que existían riesgos procesales, en particular de fuga.

Asimismo, remarcó la gravedad del hecho, la escala penal prevista -de 2 a 6 años de prisión- y la necesidad de avanzar con medidas de prueba pendientes, como el peritaje sobre el teléfono celular secuestrado.

A su turno, la defensa, a cargo del abogado Sebastián Alsina, informó que su asistido optaba por no prestar declaración en esta instancia y presentó diversa documentación destinada a acreditar su arraigo. En ese sentido, acompañó constancias escolares de sus hijos y señaló que el jugador reside en la provincia de Jujuy desde hace tres años, donde desarrolla su actividad profesional con contrato vigente.

El abogado rechazó la existencia de riesgo de fuga y, en relación con el hecho investigado, sostuvo que la expresión atribuida a su cliente constituyó un comentario desafortunado, formulado en el marco de una conversación informal con allegados de otros integrantes del plantel.

Al resolver, el juez ponderó los argumentos de ambas partes y, si bien coincidió en la gravedad del episodio, valoró las condiciones personales del imputado y el antecedente de un caso reciente de similares características en la provincia. En ese marco, optó por una solución intermedia y dispuso su libertad con restricciones.