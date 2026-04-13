Demoran a un violento sujeto

El rápido accionar de los efectivos policiales permitió la detención de un hombre que intentaba ingresar a la casa de su expareja y agredirla.

Según las fuentes que fueron consultadas por nuestro diario, el hecho se registró la madrugada del domingo pasado, en una vivienda de la avenida Ricardo Alfonsín del barrio El Chingo de la capital jujeña.

En esas circunstancias, los efectivos del sistema de emergencia 911 recibieron el alerta sobre un hecho de violencia de género en progreso, manifestando que su expareja intentaba ingresar por la fuerza a su vivienda de manera agresiva.

Según se pudo establecer, la víctima de 34 años, ya había realizado denuncias previas en contra del agresor y había solicitado auxilio a través de la línea 144 debido al hostigamiento constante.

Al arribar al sector, el personal policial procedió a la demora del atacante, un hombre de 44 años que fue trasladado a la Seccional 61° del barrio El Chingo.

El operativo contó con el apoyo del personal del Centro de Monitoreo. Este tipo de intervenciones forman parte de los patrullajes preventivos que el Grupo Especial Motorizado realiza en los distintos sectores barriales.