Feroz pelean entre dos alumnas del CPA

San Pedro (corresponsal) El lunes por la tarde, dos mujeres estudiantes del Centro polivalente de artes de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se enfrentaron a golpes en una feroz pelea que fue filmada y viralizada en las redes sociales por parte de sus propios compañeros.

El hecho ocurrió pasadas las 18 horas cuando los estudiantes del CPA salían de las clases del turno tarde. Mientras algunos padres se estacionaban frente a la escuela, un grupo de jóvenes de entre 14 a 16 años planificaba la pelea. Aprovechando la multitud presente estos chicos salieron corriendo hacia la esquina de 25 de mayo y San Martín.

Ahí ya esperaban otros chicos con los celulares listos para filmar. En ese momento dos jovencitas se trenzaron en una intensa pelea. Una de ella más agresiva, tiró a su contrincante al piso y agarrándola de los cabellos intentó golpear la cabeza en el piso y en un portón de metal. Según las imágenes que se pueden observar en el video viralizado en redes.

La pelea no duró mucho ya que un transeúnte gritó para que cesara la agresión y los estudiantes salieron corriendo despavoridos en diferentes direcciones.

En principio los protagonistas de la pelea ya estarían identificados y las autoridades estarían trabajando en el tema, aunque no hubo un comunicado especial al respecto.

No es la primera vez que un hecho de estas características sucede en San Pedro donde las protagonistas son mujeres. Lo cierto es que escenas de bullying y violencia escolar están presentes en las escuelas secundarias del ramal. Un llamado de atención para las autoridades del ministerio de educación, los docentes y directivos, pero principalmente para los padres de los estudiantes que manifiestan conductas violentas en el seno de sus instituciones educativas.