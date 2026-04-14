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La inflación de marzo fue del 3,4% y marcó el índice más alto del año

El dato informado por el INDEC mostró una aceleración respecto de febrero y acumuló una fuerte suba en el primer trimestre.

Martes, 14 de abril de 2026 17:07

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó que la inflación de marzo fue del 3,4%, convirtiéndose en el registro mensual más alto en lo que va de 2026.

Con este dato, el Índice de Precios al Consumidor mostró una aceleración respecto a febrero y reflejó un nuevo impacto sobre el bolsillo de los argentinos.

Entre los rubros que más incidieron en la suba del mes se encuentran educación por el inicio del ciclo lectivo, además de incrementos en alimentos, combustibles y servicios.

La cifra representa una señal de alerta para el Gobierno nacional, ya que interrumpe la tendencia de desaceleración que se venía observando en los primeros meses del año.

Economistas señalan que el resultado de marzo podría repercutir en las proyecciones inflacionarias para el segundo trimestre.

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